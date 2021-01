Der Hirsch mit dem goldenen Geweih

Im Märchenwald lebt ein wundersamer Hirsch mit einem goldenen Geweih, der Armen und Schwachen hilft, die in Not geraten sind. Er ist der bösen Hexe Baba Jage ein Dorn im Auge. Daher schickt sie wilde Räuber aus, die den Hirsch fangen sollen. Zu diesem Zeitpunkt verirren sich die beiden Mädchen Maschenka und Daschenka beim Pilze sammeln in Wald. Die Kinder werden von Waldgeistern, Gnomen und Irlichtern immer tiefer in das Reich der Hexe geführt. Die Hexe verzaubert die Mädchen in Rehe und bindet sie fest. Die Mutter trifft auf der Suche nach ihren Kindern auf den Hirsch mit dem goldenen Geweih und rettet ihn vor den Räubern. Als Dank erhält sie von ihm einen Ring, den sie drehen soll, wann immer sie in Not wäre. Er rät ihr zur roten Sonne zu gehen. Sie scheint überall hin und könnte vielleicht wissen, wo die Kinder zu finden wären. Aber die Sonne scheint nicht in den Hexenwald und kann ihr daher nicht weiterhelfen, genauso wie der Mond. Schließlich kann der Wind der verzweifelten Frau helfen. Bewaffnet mit einem Säckchen Muttererde macht sie sich auf in den Hexenwald, um die böse Hexe zu stellen.

Wer erfahren möchte, ob die Mutter ihre Kinder retten kann, schaltet um 8:40 Uhr den BR ein.

Märchen, SU 1973, Regie: Aleksandr Rou, Mit: Georgi Millyar (Hexe Baba Jaga), Raisa Ryazanova (Mutter Yevdokya), Ira Tchigrinova (Maschenka), Lena Tchigrinova (Daschenka), 63 Min.