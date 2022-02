× Erweitern © Figurentheater Winter / Maren Winter Der kleine Drache in der Arche

Auf der Bühne ist heute ein Stück für Theatergänger:innen ab 3 Jahren zu sehen, gespielt vom Figurentheater Winter.

Kann es einen Drachen in der Arche geben? Auf Noahs Liste steht er jedenfalls nicht. Kein Wunder, er ist ja auch nicht wie die anderen Tiere, die jeweils zu zweit an Bord gehen. Der kleine Drache dagegen ist einzigartig, er ist etwas Besonderes. Die Regeln auf der Arche gefallen ihm überhaupt nicht. Er verlangt natürlich eine Einzelkabine mit Meerblick – Sonnenseite. Der eingeschränkte Speiseplan schreckt ihn ab und seine Feuerzunge mag er sich schon gar nicht verbieten lassen. Da bleibt er lieber an Land

Aber es regnet immer mehr, die Erde weicht auf, die Arche beginnt zu schwimmen. Im letzten Moment schleicht sich der kleine Drache doch auf die Arche – als blinder Passagier, versteckt im Laderaum hinter den Kartoffeln… Manchmal hört er, wie die Tiere an Deck lachen und spielen. Er hätte gerne mitgemacht. Aber geht denn das? Kann ein Drache ein ganz gewöhnliches Tier wie die anderen sein?

Tickets für 6 Euro gibt es an der Tageskasse.