Im Rahmen der Nacht der Bibliotheken bietet die Stadtbibliothek Dorsten einen interaktiven Märchen-Vorleseabend für Kinder ab 3 Jahren via Zoom an. Gelesen wird aus der Märchen-App "Der kleine Funke". Das vorgelesene Abenteuer dreht sich um die Figur der kleine Funke, der sich vom Feuer verabschiedet und sich auf den Weg macht. Er trotzt dem Regen und anderen Gefahren. Am Ende der Geschichte gibt es für die Teilnehmenden drei Fragen, die zusammen beantwortet werden. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, gemütlich auf dem Sofa zu basteln.

Das Angebot ist kostenlos. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer:innen eine Anmeldebestätigung mit dem notwendigen Link für das Zoom-Meeting.