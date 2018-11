Der kleine Hobbit

Eine unerwartete Reise, frei nach J.R.R. Tolkien, für Menschen von 6 bis 90 Jahren: Die berühmte Geschichte vom Hobbit Bilbo Beutlin erzählt von Freundschaft, Missverständnissen, Habgier, Lügen, Kämpfen, Wahnsinn und wie die Kleinsten die Größten werden können, wenn sie nur an sich glauben.

Es wird das Abenteuer vom Kampf um den unermesslichen Schatz im „Einsamen Berg“ durchlebt: Der Tod des Drachen Smaug durch den Bogenschützen Bard ebenso wie das durch den Ork Azog herbeigeführte Ende von Thorin Eisenschild. Ebenso erzählt das Stück, wie Bilbo an den „einen Ring“ gelangt, indem er einen Rätselwettstreit gegen Gollum gewinnt, und wie Gandalf durch Geschick und Zauberei die in Not geratene Reisegesellschaft immer wieder zu retten weiß.

Eintritt: 8, Reservierung unter 0421-706582