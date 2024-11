× Erweitern Der kleine Lord

Der achtjährige Ceddie Errol und seine Mutter, die in New York in bescheidenen Verhältnissen leben, bekommen eines Tages Besuch von einem Abgesandten des Earl of Dorincourt. Der adelsstolze Earl ist nämlich Ceddies Großvater und er möchte, dass Ceddie nach England kommt und standesgemäß als sein Erbfolger erzogen wird. Unter der Bedingung, dass Ceddie nie erfahren soll, welche Abneigung der alte Herr gegenüber Mrs. Errol hegt, stimmt sie zu.

Ceddie, nun Lord Fauntleroy, schließt den grantigen Earl schnell ins Herz, auch wenn dieser sich aus verletztem Stolz hinter einer Fassade versteinerter Gefühle verschanzt hat. Doch die frische Herzlichkeit des Jungen weckt in ihm Regungen, die er für immer verschüttet glaubte.

GB 1980, Regie: Jack Gold, Mit: Ricky Schroder (Cedric „Ceddie“ Errol), Alec Guinness (Earl of Dorincourt), Connie Booth (Mrs. Errol), 99 Min.