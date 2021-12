× Erweitern Der kleine Rabe Socke: Suche nach dem verlorenen Schatz

Auch die dritte Verfilmung der erfolgreichen Kinderbuchreihe ist wieder ein wunderschön erzähltes und liebevoll inszeniertes Kino-Abenteuer für Zuschauer:innen ab 5 Jahren.

Es hätte so ein schönes Waldfest werden können. Doch der kleine Rabe Socke landet aus Versehen mitten in der riesigen Torte, die Tante Dachs zur Feier des Tages gebacken hat. Zur Strafe wird er dazu verdonnert, den Dachboden aufzuräumen, was Socke selbst natürlich total ungerecht findet. Doch seine Laune ändert sich schlagartig, als er zwischen all dem Krimskrams eine alte Schatzkarte entdeckt...

D 2019, Regie: Sandor Jesse & Verena Fels, Animation, mit den Stimmen von Jan Delay, Anna & Nellie Thalbach, Dieter Hallervorden, 73 Min., FBW: Prädikat besonders wertvoll, ab 5 Jahren