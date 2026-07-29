Expand © Johanna Pätzold Der kleine Riese

Rund um ein besonderes Fahrrad geht es im Theater für Kinder ab 4 Jahren nach dem gleichnamigen Märchen von Gert Prokop, gespielt von Johanna Pätzold.

Als Minimax geboren wird, wundern sich seine Eltern sehr, wie klein er ist. Denn Vater und Mutter sind Riesen und züchten sogar Riesenkohl. Aber der Sohn will nicht recht wachsen. Und als er in der Riesenwelt verspottet und gehänselt wird, beschließt er, sich ein neues Zuhause zu suchen. Eine spannende Reise beginnt.

Der Eintritt kostet 3,50 Euro pro Nase, nach telefonischer Anmeldung unter 0421-544606