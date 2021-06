× Erweitern Der kleine Spirou

Der Sender zeigt heute die märchenhafte Realverfilmung der berühmten französisch-belgischen Comicserie von Tome und Janry, die mit Humor, einem fantasievollen Setting und einer Prise Poesie aufwartet.

Wie alle in seiner Familie vor ihm soll auch Spirou zum Hotelpagen ausgebildet werden, denn so verlangt es die Familientradition. Als ihm seine Mutter am Ende des Schuljahres jedoch verkündet, dass er nach den Sommerferien dafür die Schule wechseln muss, ist Spirou alles andere als begeistert. Denn er würde doch viel lieber bei seinen Freunden bleiben. Und anstatt Hotelpage zu werden und sein Leben lang die Koffer anderer Leute zu tragen, möchte er später lieber selbst auf Reisen gehen und Abenteuer erleben. Doch nicht alle gönnen dem kleinen Spirou die Erfüllung seiner Träume.

B/FR 2017, Regie: Nicolas Bary, mit Pierre Richard, Sacha Pinaud, François Damiens, Natacha Régnier, Gwendolyn Gourvenec, 86 Min., empfohlen ab 8 Jahren