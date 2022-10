Im beschaulichen Mühlenweiher führen der Wassermann-Mann und die Wassermann-Frau ein gemütliches Leben. Bis die Familie eines Tages Nachwuchs bekommt! Bald geht der kleine Wassermann mit seinem Vater oder mit seinem Freund, dem Karpfen Cyprinus, auf Entdeckungsreise und erlebt allerlei Abenteuer: Was hat es mit dem geheimnisvollen Neunauge auf sich? Und was fängt man mit dem achtlos weggeworfenen Müll der Menschen an?

Mit Otfried Preußlers Geschichte vom kleinen Wassermann nehmen wir euch mit auf eine Reise in unbekannte Welten. Ein vergnüglicher Theaterspaß für Groß und Klein, wie immer gepaart mit jeder Menge Spielfreude, Musik und Fantasie.

Die Premiere ist am 19. November.

Vorbestellungen unter Karten@schnuerschuh-theater.de