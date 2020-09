Die Junge Landesbühne Wilhelmshaven spielt zusammen mit Vasilios Zavrakis ein Zugvogeltheater für Menschen ab 10 Jahren anlässlich der 12. Zugvolgetage. Im Foyer gibt es die Möglichkeit, mit Akteuren der Zugvogeltage zu sprechen und sich über die Zugvogeltage zu informieren.

Zum Stück: Knut hilft seinem Vater bei einem Vortrag über Zugvögel im Wattenmeer. Er bereitet alles vor: ausgestopfte Vögel, Landkarten und viele andere Dinge. Aber sein Vater kommt nicht! Also fängt Knut zögernd an, den Vortrag seines Vaters zu halten. Glücklicherweise hat er sich viel von seinem Vater gemerkt. Endlich ruft sein Vater an: Er hat den Termin vergessen und ist in Sibirien bei einem Nest mit jungen Knutts! Jetzt muss Knut es alleine schaffen…

Eintritt: 5 Euro; es wird um eine Anmeldung gebeten