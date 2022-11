× Erweitern © Highlight Concerts Der König der Löwen - live in Concert

70 Mitwirkende, Solisten, Chor und Orchester präsentieren den Film-Soundtrack mit den packenden Songs des Musicalwelterfolges eindrucksvoll von Screen-Animationen begleitet.

Der Oscar-prämierte Soundtrack von Filmmusik-Legende Hans Zimmer prägt seit 27 Jahren den weltweiten Erfolg des Zeichentrickfilms „Der König Der Löwen“: Afrikanische Rhythmen und Klänge, gepaart mit monumentalen, epischen Melodien. Hinzu kommen die ergreifenden Hits von Sir Elton John: „Hakuna Matata“, „Circle of Life“ und „Can You Feel the Love Tonight“, bleiben nicht nur Fans im Ohr, sondern jedem, der diesen Film einmal gesehen hat.

Animiert wird dieses emotionsreiche, klangvolle Erlebnis von Video-Clips, die die Zuschauer direkt in die afrikanische Savanne entführen. Majestätische Löwen, urtümliche Elefanten, elegante Leoparden und natürlich das Warzenschwein Pumba und das Erdmännchen Timon illustrieren farbenreich den ewigen Kreislauf des Lebens.

