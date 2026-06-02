Der Löffel lebt!

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Museumsdorf Hösseringen Landtagsplatz 2, 29556 Suderburg

Wie wird aus einem Alltagsgegenstand eine lebendige Figur mit eigener Stimme und Persönlichkeit?

In dieser kreativen Werkstatt entdecken Kinder ab 6 Jahren gemeinsam mit dem Schau- und Puppenspieler Martin Leßmann die faszinierende Welt des Figuren- und Objekttheaters. Mit viel Fantasie, Bewegung und Spielfreude entstehen kleine Szenen, die zeigen, wie aus Holzlöffeln und anderen Gegenständen echte Bühnenstars werden können.

Die Teilnahme kostet 12 Euro nach Anmeldung per Mail oder telefonisch. 

Info

Museumsdorf Hösseringen Landtagsplatz 2, 29556 Suderburg
Dies & Das, Kreatives
05826-1774
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