Der Lauf der Dinge

Im Keller liegen Dinge, die nicht in die Wohnung gehören, die zu groß sind oder von denen man nicht weiß, dass sie da sind oder wie sie in den Keller gekommen sind. Doch was ist, wenn ein scheinbar verloren gegangenes Ding plötzlich in unser Leben tritt und unsere Hilfe braucht? Ab in den Keller damit?

Zuschauerïnnen ab 8 Jahren begeben sich ausgestattet mit Kopfhören auf einen Audio-Walk in den Keller des Brauhauses, um das Geheimnis hinter dieser seltsamen Fundsache zu lüften. Dabei treffen sie auf Kladderadatsch, schöne Überbleibsel und fantastisch Nutzloses. Alle diese Dinge haben eine Geschichte zu erzählen: unerhörte, unbekannte, faszinierende und merkwürdige Geschichten. So gesehen (und gehört) ist der Keller vielleicht viel spannender als die Welt darüber, in der alles bekannt ist, seinen Platz und seine Funktion hat.

Der Eintritt für das begehbare Hörspiel des Moks-Ensembles beträgt 10 Euro. Schulklassen haben für alle Vormittagsvorstellungen vom Moks freien Eintritt; Karten können unter 0421-3653345 oder mokskarten@theaterbremen.de bestellt werden.