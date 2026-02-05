× Erweitern © Telescope Animation Der letzte Walsänger

Vincent, ein jugendlicher Buckelwal, hat nach dem Tod seiner Eltern ein schweres Erbe anzutreten. Sein Vater war der letzte Walsänger und Vincent ist ihr einziger Nachkomme. Als Walsänger hat sein Vater mit seinem Lied einst die Ozeane und alle Lebewesen in ihnen beschützt. Vincent glaubt nicht, dass auch er diese Fähigkeit besitzt. Vor allem vermisst er seine Eltern so sehr und Singen ist das letzte, wozu ihm zumute ist. Doch als der monströse Oktopus Leviathan aus einem schmelzenden Eisberg entweicht, bleibt Vincent nichts anderes übrig. Die giftige Tinte des Leviathans bedroht alles Leben im Ozean, und Vincents Lied ist die einzige Chance, die Gefahr zu bannen. Verzweifelt macht sich der junge Buckelwal mit Putzerfisch Walter und dem Orca-Mädchen Darya auf die Suche nach dem geheimnisvollen Sternenbecken am tiefsten Punkt des Meeres. Er hofft, dort seine Eltern zu finden, damit sein Vater den Leviathan besiegen kann.

Tickets: 3 Euro für Kinder, 6 Euro für Erwachsene.

ACHTUNG: am 26.4. mit KIJUKO Club!

D 2025, Regie: Reza Memari, 91 Min., Animation, FSK 6, empfohlen ab 8 Jahren