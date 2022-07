Zuschauer:innen ab 10 Jahren erleben ein Stück nach dem gleichnamigen Buch von Andreas Steinhöfel über einen Jungen, der sich in sich selbst zurückgezogen hat und einen Weg findet, auf sich zu vertrauen.

Bei Max zuhause fliegen die Fetzen. Seine Eltern sehen ihn schon lange nicht mehr. Nur sein bester und einziger Freund Jan ist immer zur Stelle, wenn Max ihn braucht. An einem sorgengrauen Tag bekommt Max ein besonderes Geschenk: ein goldenes Ticket, das ihn mit der U-Bahn an sagenumwobene Orte bringt. Auf der Reise durch Nimmerland und Oz reist Max immer weiter in sein eigenes Ich. Doch diese Reise ist gefährlich, lebensgefährlich, denn hier wartet der mechanische Prinz, der Max’ Herz als Pfand aufbewahrt. Aber Max bleibt nicht viel Zeit, um die Wahrheit über Jan zu entdecken und eine schmerzliche Entscheidung zu treffen, um sein Herz zurückzugewinnen und wieder in die Realität zu finden.

Andreas Steinhöfel verwendet in seinem Jugendbuch von 2004 Motive aus Klassikern der Kinderliteratur wie Das kalte Herz, Charlie und die Schokoladenfabrik, Der Zauberer von Oz und Peter Pan, um seiner Hauptfigur eine fantastische Umgebung zu geben. Die Geschichte soll den Leser:innen und Zuschauer:innen einen Schubs geben, das loszulassen, was sie zurückhält.

Die Eintrittskarten gibt es für 10 Euro an der Abendkasse (auch vor- und nachmittags), die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. Zudem können sie telefonisch, per E-Mail und online erworben beziehungsweise reserviert werden.