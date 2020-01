× Erweitern © Universum Bremen Der mobile Mensch

"Deine Wege. Deine Entscheidungen. Deine Zukunft." Die Mitmachausstellung hinterfragt die menschliche Mobilität und regt zum Nachdenken und Experimentieren an.

Was bewegt Menschen? Laufen sie noch, oder rollern sie schon elektrisch? Wer würde in ein selbstfahrendes Auto einsteigen?

Dass jede unserer Entscheidungen das Gesamtbild künftiger Mobilität beeinflusst und verändert, zeigt die neue Sonderausstellung. Beuscher können ausprobieren, welche Art von Mobilität zu ihnen passt, was davon jetzt schon möglich ist und an welchen Ideen gearbeitet wird.

An acht interaktiven Erlebnisstationen wird ausprobiert und Verfügbarkeit, Flexibilität oder Sicherheit getestet: Was ist bei der Wahl des Verkehrsmittels wichtig? An fünf Expertenstationen erfahren die Besucher außerdem, welchen Einfluss Wohnen, Arbeiten, Reisen, Energie und Konsum darauf haben, wie man unterwegs ist.

Dabei steht das Mitmachen im Vordergrund: interaktive Objekte ausprobieren, Anwendungsbeispiele und Best-Practice-Konzepte kennen lernen sowie digitale Spielaufgaben lösen und sein Talent als Mobilitätsmanager prüfen: In der fiktiven Stadt Brematopia muss möglichst vielen Menschen ans Ziel geholfen werden.

Die aktuelle Sonderausstellung läuft bis zum 26. August 2020; Mo - Fr 9 - 18, Sa/So 10 - 19 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder 11, Erw. 16, Familien 40 Euro.