Auch im Winter ist der Moorexpress unterwegs und bringt die Mitreisenden von Osterholz-Scharmbeck über Worpswede, Gnarrenburg und Bremervörde an den Adventssamstagen sowie am 3. Adventsonntag zum romantischen Weihnachtsmarkt nach Stade. In der weihnachtlich geschmückten Altstadt haben die Besucher genügend Zeit, um zu bummeln und über den Weihnachtsmarkt zu flanieren. Hier darf dann stimmungsvolle Atmosphäre der romantischen Hansestadt in der Vorweihnachtszeit genossen werden. Das Bordteam versorgt die Teilnehmer gerne mit kleinen Snacks und Kaltgetränken während der Bahnfahrt. Die Abfahrt beginnt um 11:08 Uhr in Osterholz-Scharmbeck, führt weiter nach Worpswede, dort ist die Abfahrt um 11:28 Uhr. Weiter geht es dann nach Gnarrenburg, wo die Abfahrt um 12:03 Uhr ist, um 12:43 Uhr ist die nächste Abfahrt in Bremervörde, Ankunft in Stade ist um 13:20 Uhr. Die Rückfahrt startet um 17:30 über Bremervörde (18:15 Uhr), weiter nach Gnarrenburg (18:44 Uhr), Worpswede (19:33 Uhr) und endet in Osterholz-Scharmbeck um 19:52 Uhr.

Aufgrund der begrenzten Sitzmöglichkeiten ist ein Anmeldung unter 04141-7769811 oder wegner@stade-tourismus.de zu empfehlen.

Gleichzeitig können weitere Führungen in Stade unter 04141-7769811 dazu gebucht werden