© compania t Der Mumpel

Die compania t präsentiert ein Figurentheater für Kinder ab 3 Jahren nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Jan Kaiser und Henning Löhlein.

Hinter dem Meschuggischen Meer, am Fuße des Geburrgebirges, tief im Wormwald, wohnt der Mumpel, ein Geheimtier mit wunderlichen Fähigkeiten. Eines Tages zieht der Mumpel aus, um einen Freund zu finden, einen echten Mumpel-Kumpel. Doch das wird schwieriger, als gedacht. Minna und Max erzählen eine fantastische Geschichte mit Malerei, Schauspiel, Figurenspiel, Musik und Tanz und improvisieren mit dem Publikum.

Das Ticket kostet 7 Euro.