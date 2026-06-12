Der Nikolaus kommt in den Hafen

× Erweitern © Jens Krause Barkasse Vegebüdel

Nach Vegesack kommt der Nikolaus nicht mit dem Schlitten, sondern mit dem Schiff! Das vorweihnachtliche Treiben beginnt am Hafenbecken vor dem Nautilushaus. Statt Hektik und Konsumrausch erwartet kleine wie große Gäste ein Innehalten am Wasser: Den Auftakt macht eine stimmungsvolle, kurze Andacht, gestaltet vom Kinderkirchenteam der katholischen Kirchengemeinde Heilige Familie Grohn.

Gegen 17:30 Uhr richtet sich der Blick aller Kinder gespannt auf die Hafeneinfahrt. Unter den Augen der wartenden Schar am Kai legt das Schiff – die historische Barkasse Vegebüdel – am Anleger an. Sobald der Nikolaus festen Boden unter den Füßen hat, geht es an den schönsten Teil des Abend: Aus seinem gefüllten Jutesack verteilt er Aufmerksamkeiten und Geschenke an die jüngsten Besucher:innen.

Für den wärmenden Ausklang im Anschluss sorgt der MTV Nautilus: Vor dem Nautilushaus kommen Familien bei Kinderpunsch, dampfendem und Würstchen zusammen, um das Wochenende gemütlich und entspannt ausklingen zu lassen.