Das Grand Classic Ballett bringt eines der berühmtesten Ballettmärchen der Welt für Familien nach Bremen.

Geschmeidige Bewegungen, zauberhafte Klänge und verträumte Kulissen entführen das Publikum in eine magische Welt: Sobald Marie von ihrem Onkel Drosselmeier einen hübschen Nussknacker geschenkt bekommt, beginnt das große Abenteuer. Im Traum schließt sie sich dem Herrn des Nussknackers an und zieht gemeinsam mit seinen Soldaten in den Kampf gegen den Mäusekönig. Mit vereinten Kräften bezwingen sie den gefürchteten Herrscher. Nach dem glorreichen Sieg verwandelt sich der Nussknacker in einen charmanten Prinzen, der die kleine mutige Heldin zum Dank mit ins Reich der Süßigkeiten nimmt.

Die Tickets sind auf der Webseite des Metropol Theaters ab 22 Euro erhältlich.