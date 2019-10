Der Nussknacker und die vier Reiche

Clara glaubt, dass es an Weihnachten traurig wird; zum ersten Mal ohne Mutter. Doch ihre Mutter hat ihr eine Spieluhr als Geschenk hinterlassen zusammen mit einer Nachricht: "Alles was du brauchst, ist im Innern". Nur der Schlüssel fehlt. Clara landet in einer mysteriösen Parallelwelt und hofft dort den Schlüssel zu finden.

Fantasy, USA 2018, Regie: Lasse Hallström, Joe Johnston, Schauspieler: Mackenzie Foy (Clara Stahlbaum), Keira Knightley (Zuckerfee), Helen Mirren (Mutter Ingwer), 100 Min., ab 8 Jahre