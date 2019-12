× Erweitern © St. Petersburg Festival Ballett St Petersburg Ballett Nussknacker

Das St. Petersburg Festival Ballett und das Hungary Festival Orchester bringen das berühmteste Ballettmärchen der Welt für Familien nach Bremen.

Es ist ein echter musikalischer (Weihnachts-)Klassiker und begeistert Klein und Groß seit vielen Generationen: „Der Nussknacker“ mit der Musik von Peter I. Tschaikowsky, basierend auf E.T.A. Hoffmanns Erzählung.

Dass die bildgewaltige Ballett-Kreation das Publikum so unmittelbar in ihren Bann zieht, liegt nicht zuletzt an der klassischen Eleganz und perfekten Könnerschaft des St. Petersburg Festival Ballet mit 42 Tänzerinnen und Tänzern - allesamt Absolventen der besten russischen Ballett-Schulen.

Mit der bekannten Musik und der großartigen, klassischen Choreografie transportiert das 1892 in St. Petersburg uraufgeführte Ballettmärchen perfekten Winter- und Weihnachtszauber. Egal, wie oft man den Augen- und Ohrenschmaus bereits auf der Bühne gesehen hat – dem Zauber der Ballett-Feerie kann sich niemand entziehen.

Zu den Tickets (Kinder ab 29, Erw. ab 33 Euro).