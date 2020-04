Nutri-Score

Ab Herbst stehen Lebensmittel mit dem Nutri-Score im Regal. Der kostenlose Online-Vortrag der Verbraucherzentrale Bremen informiert darüber, wie dieser beim Einkaufen helfen kann und wie er berechnet wird.

Denn wer kennt es nicht, die Zutatenliste auf dem Joghurtbecher ist zu klein geschrieben und viele der Zutaten haben Namen, unter denen die meisten sich nichts vorstellen können. Oder in der Nährwerttabelle ist bei dem einen Müsli viel Fett enthalten und bei dem anderen dafür viel Zucker – was ist hier die bessere Wahl? Um dieses Rätselraten in Zukunft zu erleichtern, soll voraussichtlich ab Herbst der Nutri-Score auf Lebensmittelverpackungen als fünffarbige Kennzeichnung freiwillig aufgedruckt werden dürfen.

Der Vortrag findet im Rahmen der Europawoche als Videokonferenz im virtuellen Seminarraum statt. Hierfür wird ein Computer mit DSL-Internetverbindung, einen Browser mit Flash-Plugin sowie einen Lautsprecher oder Kopfhörer benötigt (eine Webcam und Mikrofon bzw. Heaset sind optional).

Die Anmeldung erfolgt online.

Über die Europawoche: Sie beschäftigt sich aus verschiedenen Perspektiven mit Europa und der Europäischen Union mit dem Ziel, die Idee eines vereinten Europas durch Kommunikation und Diskussion erfahrbar zu machen. Es sind über 80 Initiativen u.a. aus den Bereichen Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Jugend und Kultur am Programm beteiligt.