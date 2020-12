× Erweitern © Warner Bros. Pictures Der Polarexpress

Gibt es den Weihnachtsmann wirklich? Als ein kleiner Junge in der Nacht vor Weihnachten zweifelnd in seinem Bett liegt, hält plötzlich ein Zug vor seinem Haus, der Polarexpress. Der Junge steigt ein und macht sich mit den anderen Passagieren auf den Weg zum Nordpol. Denn nur, wenn der Polarexpress rechtzeitig am Nordpol ankommt, kann Weihnachten auch stattfinden.

Im Fernsehen startet die Fahrt um 14:10 Uhr auf Sat 1.

Animation, USA 2004, Regie: Robert Zemeckis, 96 Min.