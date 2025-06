× Erweitern © Verleih Der Prank - April, April!

Der 1. April ist der Tag der Pranks! Das lernt der 12-jährige Xi aus China als Gastschüler in Berlin bei der Familie des gleichaltrigen Lucas. Schnell versucht Xi sich selbst an einem Aprilscherz. Er will dem Freund von Lucas' großer Schwester eins auswischen. Statt als Rapper verdient der sein Geld als Pizzabote – und mit Speziallieferungen für die Mafia. Was als harmloser Aprilscherz geplant war, mündet in einem grandiosen Chaos und die beiden Jungs geraten in einen Strudel sich überschlagender Ereignisse. Gemeinsam mit seinem Schwarm Charly und Xi versucht Lucas, das Chaos zu entwirren. Schnell wird klar: Um die Geister, die sie riefen, wieder loszuwerden, brauchen sie einen letzten, genialen Prank.

Der Familienfilm nimmt die Zuschauenden mit auf eine skurrile, witzige und rasante Reise quer durch die Hauptstadt.

Eintritt: Kinder 3 Euro, Erwachsene 6 Euro

D/CH 2024, Regie: Benjamin Heisenberg, mit Noèl Gabriel Kipp, Max Zheng, Laura Tonke, 91 Min., FSK: ab 6, empfohlen ab 8 Jahren