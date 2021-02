Der Prinz und der Prügelknabe

Der Disney-Abenteuer- und Familienfilm basiert auf dem preisgekrönten Jugendbuch "The Whipping Boy" von Sid Fleischman. Er dreht sich um die beiden Waisenkinder Tommi und Annerose sowie um Prinz Boris. Während erstere in einer Baracke in der Nähe der Abwasserkanäle einer mittelalterlichen Kleinstadt zur Zeit des Barock wohnen, nennt Prinz Boris ein Schloss sein Zuhause.

Der Prinz wird wegen seines hochnäsigen Benehmens nur der "Flegel-Prinz" genannt. Mit den vielen Streichen, die er anstellt, will er die Aufmerksamkeit seines unnahbaren königlichen Vaters wecken. Da aber eine Züchtigung des zukünftigen Monarchen nicht schicklich ist, muss ein Prügelknabe für die zahlreichen Vergehen des Prinzen den Hintern hinhalten.

Diese Aufgabe kommt Tommi zu, der von den Lakaien des Prinzen an den Hof verschleppt worden ist. Seine Schwester Annerose wurde unschuldig ins Gefängnis geworfen. Tommi will sich nicht seinem düsteren Schicksal ergeben und schmiedet Fluchtpläne. Es stellt sich heraus, dass der Prinz das langweilige höfische Leben wie ein Gefängnis erlebt. Daraufhin bilden Tommi und der Prinz eine Zweckgemeinschaft und verlassen gemeinsam das Schloss.

D/USA 1994, Regie: Syd Macartney, mit: Truan Munro (Tommi), Karen Salt (Annerose), Nic Knight (Prinz Boris), 90 Min.