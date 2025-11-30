× Erweitern © ZDF / Studiocanal GmbH / Walter Wehner Der Räuber Hotzenplotz

Als Großmutters geliebte Kaffeemühle gestohlen wird, haben Kasperl und Seppel sofort einen Verdacht: Der finstere Räuber Hotzenplotz muss es getan haben! Also machen sie sich auf, um dem Dieb das Handwerk zu legen. Ihr Plan geht allerdings gründlich schief.

Die Neuverfilmung des Räuber Hotzenplotz begeistert als liebevoll-nostalgische Adaption eines absoluten Kinderbuchklassikers – das Buch erschien 1962.

D/CH 2022 Regie: Michael Krummenacher, mit Nicholas Ofczarek, Hans Marquardt, Benedikt Jenke, FBW-Prädikat: besonders wertvoll, 106 Min., empfohlen ab 6 Jahren