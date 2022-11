Während der neue Kinofilm über die Leinwände flimmert, bringt das Bremer Tourneetheater die Geschichte von Otfried Preußlers Räuber, der eigentlich keiner sein will, auf die Bühnen.

Der Räuber Hotzenplotz hat Großmutters orientalische Kaffeemühle geraubt. Grund genug für Kasperl und Seppel zu beschließen, dem Mann mit den sieben Messern das Handwerk zu legen. Das ist jedoch gar nicht so einfach: Sie finden zwar die Räuberhöhle, werden aber gefangengenommen. Während Seppel bei Hotzenplotz die Unordnung in der Räuberhöhle aufräumen muss, wird Kasperl an den Zauberer Petrosilius Zwackelmann verkauft. Es spielen: Silke Bollhorst, Sema Mutlu, Sissi Zängerle, Hermes Schmid, Jarno Stiddien & David Wehr.

Tickets für 12 Euro (Erwachsene) und 6 Euro (Kinder) nach Reservierung unter kioto@kulturzentrum-lagerhaus.de

Weitere Termine für Schulklassen.