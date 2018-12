Kulturzentrum Schlachthof Der süße Brei

Das Figurentheater Formiga spielt das Märchen nach den Gebrüder Grimm für Kinder ab 3 Jahren.

Suuna näht an ihren Rock Ereignisse, die sie unterwegs erzählt bekommt. So auch die Geschichte vom süßen Brei. Clementine und ihre Mutter haben nichts mehr zu essen. Da bricht sie mutig auf und findet die alte Kummerfrau im Wald: Ein Topf mit süßem, warmem Hirsebrei und ein Lied, beenden ihre Not! Wäre da nur nicht das Breimonster - Doch wer klein ist muss nicht hilflos sein. Clementine kennt das Lied, ist befreundet mit einer vorwitzigen Ratte und hat einen mutigen Einfall, der nicht nur sie selbst zum Lachen bringt.

Der Eintritt beträgt 5 Euro.