Der schaurige Schusch

Stadtbibliothek Lesum Hindenburgstr. 31, 28717 Bremen

Die Tiere sind entsetzt: Der schaurige Schusch wird ihr neuer Nachbar. Groß wie ein Getränkeautomat, zottelig und böse soll er sein. Zu seiner Einweihungsparty traut sich nur der Partyhase.

Das Bilderbuchkino für Kids ab 4 Jahren zeigt im Rahmen der Aktionswochen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung Charlotte Habersacks Geschichte über Vorurteile, die auf witzige Weise zeigt, dass man sich lieber selbst ein Bild machen sollte.

