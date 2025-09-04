Der schaurige Schusch
Stadtbibliothek Lesum Hindenburgstr. 31, 28717 Bremen
Die Tiere sind entsetzt: Der schaurige Schusch wird ihr neuer Nachbar. Groß wie ein Getränkeautomat, zottelig und böse soll er sein. Zu seiner Einweihungsparty traut sich nur der Partyhase.
Das Bilderbuchkino für Kids ab 4 Jahren zeigt im Rahmen der Aktionswochen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung Charlotte Habersacks Geschichte über Vorurteile, die auf witzige Weise zeigt, dass man sich lieber selbst ein Bild machen sollte.
