Der scheinheilige Nikolaus

Es muss doch schön sein die Weihnachtszeit in den verschneiten Bergen zu verbringen? Eine festliche Stimmung will beim achtjährigen Artem und seiner Familie trotzdem nicht aufkommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Ferienhaus marode und Artems Vater gestürzt ist, als dieser das Dach flicken wollte. Die Eltern fahren zum Arzt und lassen Artem und seine Schwester allein im Haus zurück. Doch lange allein bleiben sie nicht, denn auf einmal rumpelt es im Kamin. Das muss doch der Heilige Nikolaus sein, denkt sich Artem. Nein, es ist ein Dieb und so nimmt die turbulente Verwechslungsgeschichte ihren Lauf.

Der KiKA sendet den Film am 18. und 24. Dezember.

Komödie, UA 2018, Regie: Semyon Gorov, mit: Maksym Luchak (Artem), Masha Yefrosinina (Mutter), Przemyslaw Cypryanski (Vater), Vasyl Virastiuk (Dieb), 75 Min.