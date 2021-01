Der Schweinehirt

Der finanzielle Ruin des Königreichs Lichterwald kann nur eine Hochzeit von Prinz Augustin mit einer Braut aus reichem Hause abgemildert werden. Auf Drängen seiner Mutter beschließt Augustin, Kaiserstochter Victoria zur Frau zu nehmen. Er versucht sie mit den wertvollsten Dingen, die sein Land noch hat, für sich zu gewinnen: eine Rose, die mit ihrem einzigartigen Duft alle Sorgen verfliegen lässt und eine Nachtigall, die alle Lieder singen kann. Da Victorira nur auf künstlichen Tand steht, gibt sie dem Prinzen einen Korb. Ein neuer Plan muss her und so heuert er als Schweinehirt am Kaiserhof. Er versucht, mit anderen Geschenken das Herz der Prinzessin zu erobern. Ob ihm das gelingt?

Märchenfilm, D 2017, Regie: Carsten Fiebeler, mit: Emilio Sakraya (Prinz Augustin), Jeanne Goursaud (Prinzessin Victoria), Margarita Broich (Königin von Lichterwald), 60 Min.