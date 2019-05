Der Sommerhit 2019

Du bist an Musik interessiert, zwischen 12 und 16 Jahren und hast Lust gemeinsam mit anderen deine Gesangsstimme kennenzulernen? In diesem dreitägigen Workshop geht es in den Proberaum Ende der Ferien um deinen Sommerhit oder Lieblingssong: gemeinsam hören, verstehen, nachsingen! Über Songwriting und das Erarbeiten eines Stückes, bis hin zur kleinen Aufführung werden die jungen Sänger unterstützt und gecoacht, sowie die Teilnahmer es möchten. Neugierig? Dann melde dich unter 04298-929180 an. Die Teilnahme beträgt 15 Euro.