Jola, ihre Mutter und ihre Geschwister hungern, weil Sturm und Dürre die Ernte vernichtet haben. Die Menschen erinnern sich mit Wehmut an den magischen Topf, der süßen Brei kocht. Der Legende nach sei der Topf aber zerschlagen und in alle Winde zerstreut worden. Weil sie nicht dem Hunger ergeben will, macht sich Jola mutig auf die Suche und muss dabei viele schwere Prüfungen bestehen.

D 2018, Regie: Frank Stoye, Svenja Jung, Merlin Rose, 85 Min., empfohlen ab 6 Jahren