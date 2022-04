× Erweitern © Regenbogen-Puppentheater Der Teufel mit den drei goldenen Haaren

Das Regenbogen-Puppentheater spielt ein Stück frei nach dem Märchen der Brüder Grimm:

„Wenn du meine Tochter heiraten willst, musst du mir drei goldene Haare vom Teufel bringen" fordert der König. An dieser schier unlösbaren Aufgabe verzweifelt Hans, das Glückskind jedoch nicht und macht sich auf den Weg. Er bestreitet gefährliche Abenteuer und hilft seinen Mitmenschen am Wegesrand. Doch wird er am Ende wirklich die Prinzessin heiraten?

Die Tickets für 6 Euro gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf über Nordwest-Ticket (weitere Infos).