Der Waldbuchclub

Kindern ab 3 Jahren wird im kostenlosen Bilderbuchkino das Buch von Annie Silvestro vorgelesen und gezeigt:

An warmen Tagen sitzt Hoppel am liebsten vor der Bücherei und lauscht heimlich der Märchenstunde. Aber wenn es kälter ist, wird die Märchenstunde zurück in die Bücherei verlegt. Schon bald heckt er einen Plan aus, um nicht auf Bücher verzichten zu müssen.