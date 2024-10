Der Weihnachtshimmel live

In der Planetariumsshow wird Mädchen und Jungen ab 6 Jahren gezeigt, was es in den nächsten Wochen am Winterhimmel zu entdecken gibt. Neben einem Sternenkindergarten und Himmelsjägern, die sich mit wütenden Stieren auseinandersetzen, und Planeten gibt es jede Menge spannende Dinge zu erblicken!

Der Eintrittspreis beträgt 4 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene.