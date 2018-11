Der Weihnachtsstern

Passend zur Jahreszeit realisieren die Bremer Philharmoniker derzeit zusammen mit dem Landsinstitut für Schule ein weihnachtliches Musikprojekt: Gemeinsam mit den Kindern der Schule am Mönchshof werden während einer Projektwoche Ideen entwickelt, wie die Geschichte vom „Weihnachtsstern“ musikalisch und tänzerisch aufgeführt werden kann. Am 7. Dezember, ist es dann endlich soweit und die Kinder präsentieren „ihre“ Weihnachtsgeschichte in der Aula der Schule.

Die Geschichte vom „Weihnachtsstern“ orientiert sich an der Weihnachtsgeschichte, die jedoch von weltlichen Themen der heutigen Zeit gerahmt wird: die hektische Vorweihnachtszeit, die Einsamkeit alter Menschen und die Suche nach einer neuen Heimat. Mit dieser Rahmenhandlung will die Weihnachtsgeschichte kindgerecht den Bezug zur heutigen Zeit herstellen und verdeutlichen, dass die Geschichte von Maria, Josef und dem Jesuskind, eine Geschichte von Flucht und Einsamkeit, auch heute noch Aktualität besitzt.