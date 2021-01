Der Wert der Lebensmittel

Die Verbraucherzentrale Bremen erläutert im Online-Vortrag die Hintergründe zu Lebensmittelabfällen und gibt Tipps, wie Lebensmittelabfälle zu Hause, im Büro und bei Partys reduziert werden können. Der Vortrag findet über Zoom statt und ist Teil der digitalen Internationalen Grünen Woche.

In über 30 bundesweiten und kostenlosen Online-Vorträgen informieren die Verbraucherzentralen Verbraucherïnnen aller Altersgruppen zu Lebensmitteln und Ernährung. Die Themen reichen von Fragen zur Glaubwürdigkeit von Herkunftsangaben und Tierwohllabeln über die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung bis hin zu konkreten Ernährungs- und Einkaufstipps. In den Online-Vorträgen können die Teilnehmenden jederzeit ihre persönlichen Fragen stellen. Podcasts und Möglichkeiten, das eigene Wissen in verschiedenen Quiz zu testen, ergänzen das digitale Angebot.

