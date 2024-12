× Erweitern © BB Der wilde Roboter

Am Sonntag zeigt das Kasch im Großen Saal einen Animationsfilm für die ganze Familie: Der Roboter "Roz" erleidet Schiffbruch und landet auf einer unbewohnten Insel und muss lernen, sich an die raue Umgebung anzupassen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn die tierischen Inselbewohner fürchten sich regelrecht vor dem blinkenden Neuankömmling aus Metall. Selbst als Roz die Sprache der pelzigen und gefiederten Insulaner lernt, ändert sich nichts. Doch eines Tages findet er ein verwaistes Gänseküken und kümmert sich fortan um das kleine Wesen. Außerdem muss die auf den Namen Brightbill getaufte Zwerggans auf den bevorstehenden Vogelzug vorbereitet werden. Nur wer an diesem Teil nimmt, kann den harten Winter überstehen.

USA 2024, Regie und Buch: Chris Sanders, 102 Min, empfohlen ab 8 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder und Erwachsene jeweils 3 Euro.