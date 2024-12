× Erweitern © BB Der wilde Roboter

Irgendwann in einer weit entfernten Zukunft: Die Robotereinheit Rozzum 7134, genannt Roz, wurde gebaut, um Menschen auf der Erde zu helfen. Doch bei ihrem Transport geht etwas schief und sie landet auf einer von Menschen völlig unberührten wilden Insel. Die Tiere, die hier leben, scheinen Roz Dienste nicht zu brauchen, sie kommen gut ohne Roboter aus. Doch da Roz programmiert ist, Aufträge zu erfüllen, braucht sie irgendeine Aufgabe. Anfangs folgt Roz noch ihren einprogrammierten Mustern, verbreitet dabei aber nur Chaos. Als ihr das frisch aus dem Ei geschlüpfte und verwaiste Gänseküken Brightbill über den Weg läuft, ist Roz glücklich. Sie will für das Küken sorgen und ihm alles beibringen, was es wissen muss, um zu überleben.

USA 2024, Buch, Regie: Chris Sanders, Animation, FBW-Prädikat: besonders wertvoll, 102 Min., FSK 6, empfohlen ab 8 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.