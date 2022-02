× Erweitern Der Wolf und der Löwe

Alma lebt weit weg von der nächsten Stadt und allein auf einer Insel mitten in der Wildnis Kanadas. Hier ist sie aufgewachsen, und nach dem Tod ihres Großvaters ist sie an diesen Ort zurückgekehrt. Doch von Einsamkeit kann keine Rede sein, denn bald nach ihrer Rückkehr überschlagen sich die Ereignisse.

Alma findet einen Wolfswelpen und wird zu seiner Pflegemutter. Kurz darauf rettet sie ein Löwenbaby, welches einen Flugzeugabsturz in der Nähe überlebt hat. Entgegen aller Vorurteile freunden sich die ungleichen Tiere schnell miteinander an und Alma genießt das Glück mit ihrer Tierfamilie. Doch der geldgierige Besitzer des Löwenwelpen will den Kleinen zurück.

Der Eintritt kostet für Kinder 3 und für Erwachsene 6 Euro.

CDM 2020, Regie: Gilles de Maistre, mit Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick, 100 Min., FBWPrädikat: wertvoll, empfohlen ab 8 Jahren