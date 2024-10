× Erweitern © Mernitz Der Wolf und die sieben jungen Geisslein

Das Erfreuliche Theater Erfurth ist mit einem märchenhaften Figurentheater für Zuschauende ab 4 Jahren zu Gast:

Wie ist es doch schön, mal allein zu Hause zu sein, nicht ständig das Gemecker der Mutter in den Ohren, keine Ermahnungen … Aber wenn die Nacht ihren schwarzen Mantel ausbreitet, am Himmel der gute Mond von Wolken verdeckt wird, dann erwacht im tiefen finsteren Walde ER: der gierige, schmierige, keimige, schleimige, mistige, listige, ewig hungrige Wolf. Hechelnd vor Gier läuft er zur Hütte der Geißlein, klopft an und denkt sich: „Da werd ich mal die Geißerchen verscheißerchen … Oh, es riecht gut, oh, es riecht fein, die Geißlein soll’n mein Frühstück sein …“

Keine Angst! Der Märchenerzähler Herr Drösel sorgt für ein gutes Ende, der Bösewicht liegt zu guter Letzt wohlverdient im tiefen Brunnen und die sieben Geißlein tanzen quietschvergnügt darum herum.

Eintritt: Kinder 8, Erwachsene 10 Euro