× Erweitern © LEONINE Der Wunderweltenbaum

Die Geschwister Beth, Fran und Joe sind alles andere als begeistert von der Idee aufs Land zu ziehen. Ihre Eltern, die sich den Traum einer Tomatenplantage erfüllen wollen, haben sich aber bereits entschieden, also gibt es kein Zurück. Doch statt Langeweile wartet auf die drei erstaunten Kinder ein außergewöhnliches Abenteuer. Bei einem Erkundungsgang in dem nahegelegenen Wald entdecken sie einen riesigen magischen Baum, der bis in die Wolken reicht. Und das ist noch nicht alles: Auf dem Wunderweltenbaum leben allerlei außergewöhnliche Wesen...

Hier geht's zum Kinderzeit-Filmtipp.

GB 2026, Regie: Ben Gregor, mit Andrew Garfield, Billie Gadsdon, Claire Foy, 110 Min., FSK 0, empfohlen ab 8 Jahren