× Erweitern © Julia Erusova Der Zauberer von Oz, Studio 11

Die Theatergruppe Studio 11 des Vereins Integration durch Kunst gastiert mit einem Märchenschauspiel für Publikum ab 5 Jahren in der Neustadt.

Dorothy und ihr Hund Toto sind im Zauberland gelandet. Dort ist es aber weit weniger zauberhaft als erwartet. Der Zauberer von Oz will seine Bewohner:innen vor Angst und schlechten Gedanken retten, lotst aber versehentlich alle in eine Falle. Dorothy und ihre neuen Freund:innen stehen vor einer Reise voller Bewährungsproben.

Im Schauspiel mit Schatten- und Tanztheater spielen Kinder und Jugendliche des Studio 11; bunte Kostüme, Musik, Tanz und gute Laune lassen eine märchenhafte Welt voller Gutmütigkeit und Wunder entstehen.

Karten zum Preis von 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) gibt es auf www.theater11.de oder per E-Mail an tickets@theater11.de.