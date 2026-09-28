Der Zauberer von Oz

Das Mädchen Dorothy lebt mit Tante Emmy und Onkel Henry auf einer Farm in Kansas. Das Leben da ist eher trist und grau. Auf einmal kommt ein Wirbelsturm und reißt Dorothy in die Lüfte. Sie landen im Zauberland Oz. Dort begegnen sie einer Vogelscheuche, die lieber Hirn statt Stroh im Kopf hätte. Einem Blechmann, dem das Herz zum Lieben fehlt. Und einem Löwen ohne Mut. Gemeinsam machen sie sich auf die Reise zum Zauberer von Oz, der Dorothy helfen soll, wieder nach Hause zu finden. Dabei lernen sie, dass man an sich selbst glauben muss und dass man mit guten Freund:innen weiter kommt im Leben als allein.

Regisseur Klaus Schumacher leitet das Junge Schauspielhaus in Hamburg und hat in Bremen unter anderem „Ronja Räubertochter“ inszeniert. Nun nimmt er sein Publikum mit dem Kinderbuchklassiker von Lyman Frank Baum mit auf eine bunte Reise über den Regenbogen.