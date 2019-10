× Erweitern Der Zauberlehrling

Das Familienmusical in der Vorweihnachtszeit verspricht spannende Unterhaltung für Publikum ab 6 Jahren.

Seit Jahrhunderten kennen Kinder und Eltern die Geschichte des Zauberlehrlings von Goethe. Zum 270. Geburtstages Goethes wird die Story zum Musical voller Magie und Spannung:

Hannes hat von einem bekannten Zauberer gehört, der einen Assistenten sucht. Als er dort vorspricht wird ihm schnell klar, dass der Magier einen Assistenten sucht, der weder lesen noch schreiben kann. Also stellt sich Hannes einfach dumm und bekommt die Stelle. Nebenbei lernt er auch noch Magda, die Tochter des Zaubermeisters, kennen und lieben. Und immer, wenn der große Meister außer Haus ist, liest Hannes heimlich in den magischen Büchern und probiert so manchen Zaubertick aus.Als er eines Abends mit Magda alleine ist, möchte er lieber Zeit mir ihr verbringen als Wasser aus dem Brunnen ins Haus zu schleppen. Also verzaubert er einen Besen zum Wasserträger. Nur leider gerät das Ganze etwas aus den Fugen und Hannes ist nicht mehr Herr der Lage, denn der Besen macht einfach was er will und der Gegenzauber funktioniert irgendwie nicht so recht. Ob und wie Hannes und Magda da wieder herauskommen, erfahren die Zuschauer im neuen Musical.

Tickets ab 16 Euro, hier geht's zur Reservierung.