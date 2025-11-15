Der Musiker bringt Kinder im Rahmen des Kinderlesefestivals mit seinen überraschenden und humorvollen Lyrics zum Träumen, ob auf Baumhäusern, im Wald beim Matschwandern oder einfachin Luftschlössern aus Watte. Aber nicht nur Träumen ist gefragt, sondern auch selber mitsingen und sich bewegen. So manch ein Kind wird nacheinem Konzert von DerDieDas Sammy ein neues Lieblingswort haben:Unanana. Und für die kleinen Werder Fans ist auch was dabei.

Das Galaxie der Bücher Lesefestival vom Literaturhaus Bremen und dem Bremer Literaturkontor findet vom 8. bis 16. November 2025 kostenfrei und ohne Anmeldung statt. Zusammen mit bekannten Autor:innen und Illustrator:innen entdecken Kinder zwischen 2 bis 10 Jahren das Universum der Geschichten in Lesungen und werden in Workshops selbst kreativ.