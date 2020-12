Des Kaisers Nachtigall

Im Dezember sind die Zuschauerïnnen nicht zur totalen Theater-Abstinenz verdammt, denn die Bremer shakespeare company geht mit ihrem Dezember-Programm ins World Wide Web. Darunter sind Live-Streams, Live-Konferenzen und Aufzeichnungen - zu Letzterem gehören die Weihnachtsmärchen, die ganztägig an bestimmten Tagen mit einem Klick auf den jeweiligen Link im Spielplan aufgerufen werden können.

Die Inszenierung aus dem Jahr 2017/2018 nach einem Märchen von Hans Christian Andersen eignet sich für Kinder ab 5 Jahren. Sie handelt von Freundschaft und Freiheit als Suche nach dem schönsten Klang der Welt. Reisende aus allen Ländern kommen, um das Schloss des Kaisers von China, das als prächtigste der Welt gilt, und den Garten zu bewundern. Doch am Ende sind sich alle einig, dass der Gesang der Nachtigall im Wald am Ende des Gartens das Allerschönste ist.

Der Kaiser lässt sie einfangen und an seinen Hof bringen. Sie soll in seinem Palast wohnen, denn ihr Gesang ist wunderschön und macht alle glücklich. Als der Kaiser eine künstliche Nachtigall geschenkt bekommt, goldglänzend und mit Edelsteinen besetzt, vergisst er seine Nachtigall, und sie fliegt zurück in den Wald. Eines Tages geht die mechanische Nachtigall kaputt und der Kaiser wird todkrank. Er fühlt, dass ihm etwas fehlt. Wird seine Nachtigall wiederkommen und ihn mit ihrem Gesang retten?