Des Kaisers neue Kleider (2010)

Kaiser Friedhelm, der Fesche, hat bald Geburtstag und da ihn all die prächtigen Roben ihn langweilen, muss zum Fest ein ausgefallenes Gewand her, egal, was es kostet. Ihm stört es überhaupt nicht, dass seine Untertanen hungern. Der Hofstaat buckelt und traut sich nicht den Kaiser in seine Schranken zu weisen aus Angst Amt und Würden zu verlieren.

Dann tritt der junge Jakob auf den Plan, der vorgibt, der beste Weber weit und breit zu sein. Er will dem eitlen Regenten zum Geburtstag einzigartige Kleider schneidern. Deren Besonderheit liegt darin, dass sie für denjenigen, der dumm und seines Amtes nicht würdig ist, unsichtbar sind. Sehr zum Ärger der Hofschneiderin Adele bekommt Jakob den Auftrag. Der Kaiser will mit dieser Robe herausfinden, wer beim Hofe ihm etwas nützt und wer nicht.

D 2010, Regie: Hannu Salonen, Darsteller:innen: Matthias Brandt (Kaiser Friedhelm), Sergej Moya (Jakob), Alissa Jung (Maja), 60 Min.